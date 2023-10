Nach Ski-Knalleffekt: Heiratsantrag von Neureuther

Feller: „Er ist ein feiner Kerl“

Am Ende der vergangenen Saison habe man - nach dem Finale in Andorra - die Slalomkugel in Barcelona gemeinsam gefeiert. „Er ist ein feiner Kerl und für jede Gaude zu haben. Ich gebe mehr Gas als er, aber er tanzt gerne“, sagte der Tiroler. Er hoffe, Lucas nun im Zielraum mit einem Leiberl des norwegischen Feller-Fanklubs zu sehen. Braathen sei definitiv ein Typ, für den die Leute den Fernseher eingeschaltet haben. „Aber es werden schon Junge nachkommen, die auch bissl verrückte Köpfe sind.“