Almhütte in Tirol Raub der Flammen

Zu einem Großeinsatz kam es am Freitagnachmittag bei Maurach am Achensee im Tiroler Bezirk Schwaz! Laut Polizei brach gegen 16.15 Uhr in der Jausenstation „Buchauer Alm“ ein Feuer aus. Binnen kürzester Zeit stand das Gebäude in Vollbrand. Der Pächter (34) zog sich beim Löschversuch Verbrennungen zu.