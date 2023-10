Mehr Schutzkurse für Linzer Frauen gefordert

Die junge Frau, die am Dienstag auf dem Heimweg von der Arbeitsstätte auf offener Straße im Linzer Franckviertel von einem Maskierten überfallen und mit einem 20 Zentimeter langen Messer in den Bauch gestochen worden war, steht nach wie vor unter Schock. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn die 20-Jährige dem Angreifer nicht reflexartig ihr Knie in den Unterleib gestoßen hätte. Der Räuber hatte keine Kraft mehr, noch einmal zuzustechen, er war geflüchtet.