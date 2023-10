Albanien - ein Land ohne Jugend

Ein Auto reiht sich an das andere. Auf den Straßen wuseln die Fußgänger zwischen den Fahrzeugen durch. An ein Fortkommen ist um 7 Uhr morgens in der albanischen Hauptstadt nicht zu denken. „Willkommen in Tirana. Dieser Dauerstau ist bei uns Alltag. Lösung gibt es keine. U-Bahn kann wegen der Erdbebengefahr nicht gebaut werden“, so der Taxi-Fahrer. Das Verkehrsproblem steckt wortwörtlich fest.