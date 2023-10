Calexico: Musik, die pure Lebensfreude ausstrahlt

Jubelnder Nachtfalke

Getragen von einem herrlich klaren Sound und einer präzise getimten Lichtshow, erobert die noch immer aus zahlreichen Originalmusikern von damals bestehende Band das Publikum im Sturm. Sechs kundige Typen mit passgenau sitzenden Hemden und Westernhut stellen sich breitbeinig in die Szenerie und agieren so bunt und genresprengend, wie es „Feast Of Wire“ bereits damals war. Indie-Folk, Americana, viel Mariachi, Anleihen an Quentin Tarantino oder Ennio Morricone, Alt-Country und Latin-Sounds finden ihren Weg aus den Verstärkerboxen. Zwischen Songs wie „Sunken Waltz“, „Black Heart“ oder „Dub Latina“ liegen Welten. Dem fantastischen und inhaltlich ganz und gar nichts mit der genannten Protagonistin gemein habenden „Not Even Stevie Nicks…“ stellt die staubcoole Truppe eine Wüsten-Version des Joy-Division-Evergreens „Love Will Tear Us Apart“ bei - inklusive saalumgreifenden Mitsingfaktor. Da hält es in der Loge auch Edelfan Hans Krankl nicht mehr auf seinem Sitz.