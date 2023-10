Unternehmer aus Österreich spurlos verschwunden

Ermittler halten Unfall für „wahrscheinlich“

Dass er im Meer tödlich verunglückte, halten die Ermittler für „sehr wahrscheinlich“. Denn L. soll am Vorabend mit Frauen in einer Strandbar Alkohol konsumiert haben. Dort erkundigte er sich offenbar nach Tauchmöglichkeiten in der Gegend. Obwohl die Damen ihn gewarnt hatten, dass Tauchen zu gefährlich sei, ist es möglich, dass der Österreicher Warnungen in den Wind schlug. Ein weiteres Indiz wurde am Mittwoch am Strand von Praia da Joaquina entdeckt.