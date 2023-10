Wiener müssen auf ihr Essen heute länger warten

Gewerkschaft unterstützt Demo

Auch die Gewerkschaft „vida“ ist mit an Board. „Die Gewerkschaft unterstützt die Demonstration der freien Dienstnehmer bei Foodora in Wien und ihre Forderungen gegenüber dem Unternehmen. Die vida fordert aber auch, dass für alle Rider der Schutz des Kollektivvertrags gelten muss, weil nur so haben sie Anspruch auf z.B. Kilometergeld, Zulagen und vollen Schutz, was die Sozialversicherung betrifft, wie z.B. bei Urlaub und Krankengeld“, so ein Sprecher.