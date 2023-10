Frequency 2024: Die ersten Acts stehen schon fest

Als erstes richtig großes Highlight konnten die Veranstalter Wiens Hip-Hop-Superstar RAF Camora gewinnen. Nach seinem rekordverdächtigen Auftritt beim diesjährigen Wiener Donauinselfest wird der Rudolfsheim-Fünfhausener nun in St. Pölten aufs Gaspedal drücken und die Massen vor die Bühne bewegen. Etwas ruhigere Töne schlägt Seeed-Mitglied Peter Fox an, der sich heuer schon in der Wiener Arena und am Lido Sounds bewies und mit seinem neuen Soloalbum jetzt auch die Bühne in St. Pölten betritt. Für Spaß und Stimmung sorgt ex-Panda Cro, der zwar längst mit neuer Maske auf die Bühne geht, aber noch immer den Drive der frühen Tage besitzt.