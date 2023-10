Neue Heimat für lebensechte Dinosaurier aus China

Hochbetrieb herrscht derzeit hinter den Kulissen in Österreichs größter Dino-Freiluftschau. Denn im Dumba-Park in Tattendorf sind „neue“ Bewohner angekommen. „Wir haben etwa einen sechs Meter langen Centrosaurus in seinem neuen Gehege freigelassen“, schmunzelt Unternehmer Christoph Rahofer. Freigelassen bedeutet in diesem Fall, dass das Urzeit-Ungetüm aus der Transportfolie befreit wurde.