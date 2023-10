Initiative erinnert an Nutzen der Neutralität

So könne sich das Land etwa vermehrt an UN-Friedensmissionen beteiligen, sagte Politikwissenschaftler Heinz Gärtner am Montag. Der ehemalige General und Leiter solcher Missionen, Günther Greindl, stimmte ihm zu: „Blauhelme als neutrale Dritte sind notwendig zur Vermittlung.“ Österreichs Neutralität verringere das Risiko, in einen Krieg hineingezogen zu werden. Sie verlange aber dennoch, dass das Bundesheer ausreichend ausgestattet sei.