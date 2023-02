Moskau: Österreich kommt Neutralität nicht nach

Botschaftspersonal nun deutlich dünner besetzt

Die Ausweisung von vier Diplomaten, die bis zum 23. Februar Russland verlassen müssen, führt jedenfalls zu einer deutlichen Reduktion des Botschaftspersonals: Zuletzt waren laut Angaben einer Sprecherin des österreichischen Außenministeriums 13 Diplomatinnen und Diplomaten, sechs Angehörige von Fachressorts sowie vier administrativ-technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Botschaft tätig. Und auch das Datum wurde wahrscheinlich nicht zufällig gewählt: In Russland wird am 23. Februar der Tag des Verteidigers des Vaterlandes gefeiert und am 24. Februar jährt sich der russische Angriffskrieg zum ersten Mal.