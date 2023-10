Simone: „Wollte meinen 30. Geburtstag erleben“

Das Feiern ihres 30. Geburtstages ist für eine junge Steirerin ein besonders emotionaler Moment. Denn sie leidet an Cystischer Fibrose. Bei dieser seltenen Stoffwechselerkrankung erreichten Betroffene früher kaum das Ende des Teenageralters. Was hinter der Krankheit steckt und was sie für Patienten bedeutet.