Badewetter bei 35 Grad in Rumänien und Bulgarien

In den Schwarzmeer-Ländern Rumänien und Bulgarien hat am Wochenende für eine im Herbst ungewöhnliche Rekordhitze für Badewetter gesorgt. In der rumänischen Donau-Stadt Turnu Magurele an der Grenze zu Bulgarien herrschten am Samstag Höchsttemperaturen von 35,1 Grad im Schatten.