Hurra, Hurra: „Neue Geschichten vom Pumuckl“

Wer „Pumuckl“ noch von früher kennt, muss sich an Neues gewöhnen, schließlich sind die beiden prägenden Hauptdarsteller längst tot, Gustl Bayrhammer als Meister Eder und Hans Clarin als Stimme des Pumuckl. In der Neuauflage übernimmt Eders Neffe Florian (Florian Brückner) die Werkstatt seines Onkels. Sie stand 30 Jahre lang leer, doch der Kobold haust hier immer noch. Natürlich bleibt der kleine Wicht wieder mal am Leimtopf kleben und wird sichtbar - der Start einer amüsanten und aufregenden Freundschaft.