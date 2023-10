Hirscher zum ÖSV? „Der Zug ist abgefahren“

Wie sehen Sie die Entwicklung des Skisports, was das Spektakel betrifft, das die Fans geboten bekommen?

Es wird immer schwieriger mitzuhalten, bei dieser Menge und Flut an Möglichkeiten, die uns geboten werden. Aber super schön ist, dass der Skisport in Österreich eine Volkssportart ist, in der Schweiz, auch in Teilen Frankreichs. In Amerika wird das recht gut angenommen. Wo ich nicht so viel davon halte, ist, wenn man in Länder geht, wo der Skisport einfach null Relevanz hat. Die Neuseeländer spielen auch gerne Rugby. Bei uns würden da nicht viele Leute zuschauen.