16-Jähriger in Innsbruck von Straßenbahn erfasst

Gegen 17.10 Uhr war eine von einem Deutschen (59) gelenkte Straßenbahngarnitur in Innsbruck in der Höttinger Au in Richtung Osten unterwegs, um in die Haltestelle EKZ West einzufahren. Zur gleichen Zeit befand sich ein 16-jähriger Jugendlicher in der Haltestelle.