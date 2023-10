Erster Vorgeschmack auf Wiener Action-Highlight!

Wer in der Unterwelt nach oben will, braucht Hirn und große Fäuste. Wer aber das Leben überstehen will, braucht ein großes Herz: Die „Krone“ zeigt jetzt exklusiv den Trailer zum kommenden Action-Highlight aus Österreich, „Hades - eine (fast) wahre Geschichte“. Der Film, der ab 28. Dezember 2023 in den heimischen Kinos zu sehen sein wird, ist eine, mit Abstrichen, wahre Geschichte, in deren Mittelpunkt ein persischer Migrant in Österreich steht, der in die Kriminalität abrutscht.