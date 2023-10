Ansturm auf Kinder-Ambulanzen bleibt enorm hoch

Die Bevölkerung in Wien wächst weiter stark und rasant an. Erst vor wenigen Wochen wurde die 2-Millionen-Marke geknackt. Doch die Zahl der Ärzte steigt mit der Anzahl der potenziellen Patienten nicht mit. Besonders viele Kinderärzte fehlen. Lange Wartezeiten in überfüllten Ambulanzen sind daher die Folge. Um die Gesundheitsversorgung für Kinder auf kassenärztlicher Basis aber weiter sicherzustellen, wurde jetzt in Favoriten, im einwohnerstärksten Bezirk der Stadt, eine neue Kinder-Primärversorgungseinheit eröffnet. Direkt hinter dem Hauptbahnhof, im Cape10, einem Gesundheits- und Sozialzentrum.