Alterlaa: Tauziehen um neues Ärztezentrum

Zwei andere Standorte in Liesing bisher vorgesehen

Für den südlichsten Bezirk Wiens sind derzeit zwei Standorte geplant. Einer im Gebiet „In der Wiesen/Alterlaa“ und der andere in „Atzgersdorf/Zentrum Liesing“. Eine Bürgerplattform hat deshalb die Initiative „PVE Alterlaa“ gegründet. Ziel ist es, eines der Zentren in den bekannten Wohnpark Alterlaa zu holen. Die Umsetzung und Ausschreibung liegen jedoch bei der Gesundheitskasse und der Ärztekammer. Im November hat dazu ein runder Tisch mit allen Beteiligten und Vertretern der Bezirksparteien stattgefunden. Mit dem Ergebnis, dass die Ärztekammer die medizinische Versorgung vor Ort durch die drei bestehenden Hausarzt-Praxen hinreichend gedeckt sieht.