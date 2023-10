Verkauf im Winter - schlägt der FC Bayern nun zu?

Sowohl der FC Chelsea als auch Chalobah peilen eine Trennung an, verkündet Fabrizio Romano via X/Twitter. „Der englische Nationalspieler hofft auf mehr Spielzeit und einen Stammplatz im Jahr 2024“, so der Transfer-Experte. Bereits im Sommer hatte der FC Bayern den Innenverteidiger auf dem Zettel gehabt, ein Deal kam jedoch nicht zustande. Das soll sich nun ändern.