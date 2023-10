Team hat Großes vor: Alles machbar beim Nachbar!

Die Uhr zeigte in Baku 21.52 Uhr, als Teamchef Ralf Rangnick die Fäuste ballte - Schlusspfiff, 1:0 für Österreich, das Ticket für die EURO gebucht.

Zum dritten Mal in Folge hat man es geschafft, Schönheitspreis gewann man zwar keinen, aber da Fußball letztendlich ein Ergebnissport ist, zählte nur das, was am Ende auf der Anzeigetafel stand. Aserbaidschan 0 - Österreich 1!