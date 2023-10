Herbert Prohaska: „Glaube an ein Sommermärchen“

2006 gab es bei der WM in Deutschland ein Sommermärchen. Das werden wir auch 2024 bei der EM erleben. Unser Nachbarland hat nicht nur moderne Stadien. Sie werden bei jedem Match voll sein, die Atmosphäre wird großartig. Dazu gibt es in den zehn Austragungsorten auch abseits des Rasens für die Fans viele Schmankerln. Für die österreichischen Anhänger ist auch die Anreise nicht sehr weit. Ich bin überzeugt, dass unsere Mannschaft das Ergebnis der EURO 2020 übertrumpfen und ins Viertelfinale einziehen kann. Natürlich ist zu viel Euphorie auch nicht immer gut, was wir alle 2016 bei der EM in Frankreich erlebt haben.