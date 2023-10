USA holen Bürger mit Kreuzfahrtschiff aus Israel

Die USA haben per Schiff eine Evakuierungsaktion für US-Staatsbürger aus Israel gestartet. Das Kreuzfahrtschiff Rhapsody of the Seas verließ am Montag die nordisraelische Hafenstadt Haifa. Es soll nach Angaben der US-Botschaft in Israel Amerikaner und deren Angehörige nach Zypern bringen.