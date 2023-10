„Arrogant, überheblich“: Schweizer in der Krise

„Nati ist in der Krise“

„Die Nati ist in einer Krise. Anspruch und Wirklichkeit klaffen diametral auseinander. Die Entwicklung der Mannschaft geht in die falsche Richtung“, bilanziert der Fußballchef der Zeitung, Christian Finkbeiner. Nun seien Demut und Bescheidenheit gefragt, denn die Schweizer müssen „in der auf dem Papier schwächsten aller Gruppen tatsächlich wohl bis zum letzten Spieltag zittern, um überhaupt in Deutschland mit dabei zu sein“.