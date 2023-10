„Mehr Power“: EVN setzt auf neue Kraftwerke in NÖ

Biomasse und Windräder

Vor wenigen Tagen wurde nach zwei Jahren Bauzeit auch das 30 Millionen Euro teure Biomasseheizwerk Krems eröffnet – ebenfalls mit PV-Anlage. Zug um Zug geht es weiter, denn die Fertigstellung des Windparks bei Neusiedl an der Zaya im Bezirk Gänserndorf wurde in der Vorwoche gefeiert. Sieben Windräder mit je sechs Megawatt Leistung (Höhe mit Rotor 250 Meter) gingen dort ans Netz. Der Baustart für vier noch leistungsstärkere Windräder erfolgte indes in den Gemeinden Großkrut und Altlichtenwarth im Bezirk Mistelbach. Sie werden Ende 2023 in Betrieb gehen.