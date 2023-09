Olympia 2026: Eiskanal Igls ist weiter im Gespräch

Bedenken hinsichtlich Nutzen, Umwelt und Finanzen

Zweimal wurde die Ausschreibung für den Bau der Bobbahn in Cortina abgesagt. Die letzte Ausschreibung fand am 31. Juli statt, doch prominente Unternehmen lehnten die Einladung ab, was auf die Schwierigkeiten sowohl in zeitlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht hinwies. „Wir riskieren, uns im Hinblick auf den wichtigen olympischen Termin weltweit lächerlich zu machen. Die Bahn in Cortina war von Anfang an ein Fehler, denn die Kosten von 125 Millionen Euro für ein Bauwerk, das nach den Olympischen Spielen nur wenig Nutzen haben wird, sind unerschwinglich“, betonten die Grünen in einer Presseaussendung.