Völs: Mülltonnen in Vollbrand, auch Pkw betroffen

Schock für die Hausbesitzer in Völs, als sie mitten in der Nacht Feuer unterhalb eines Carports bemerkten. Kurz nach 2 Uhr dürften bei einem Haus drei Mülltonnen aus Kunststoff in Brand geraten sein. Brenzlig wurde es zudem, weil auch zwei Pkw unter dem Carport standen, eines davon in unmittelbarer Nähe der Mülltonnen.