„Krone“ bezwingt Streif: „Oida, ist das brutal!“

Vorbereitet mit „ein paar Bier“

Ein bunter Mix aus 200 angespannten Profi- und Hobbysportler trifft einander um 10.15 Uhr am Hauptplatz. Die Stimmung wird nur von der Hochzeit gleich um die Ecke etwas aufgelockert. Klar, sie müssen ja nicht in wenigen Minuten die weltbekannte Streif hinauf und wieder hinunterlaufen. Um 11 Uhr fällt der Startschuss. Durch die Innenstadt geht es mit (hohem) Tempo in Richtung Zielschuss. Dabei werde ich bereits vom blinden Triathleten Patrick Bitzinger mit Guide überholt. Bis hierhin trotzdem machbar. Dann die erste Hürde: Der Zielsprung. Wo sonst die ÖSV-Stars abheben, geht’s auf allen Vieren hinauf in Richtung Traverse und ohne durchatmen weiter zur Hausbergkante. „Naja, immerhin ist die Aussicht schön“, denk ich mir. Zum Aussprechen fehlt schlichtweg die Luft.