Sonniger Weltuntergang im Raumschiff Jelinek

Die Erde ist zerstört, nur noch wenige Überlebende treiben auf einem Raumschiff der Sonne entgegen. Die erweist sich als launische Göttin oder launischer Gott - aber „Geschlecht egal, denn nach uns wird kein Geschlecht mehr kommen“ - und hat je nach Laune Spaß am völligen Niederbrennen oder einfach nur am Trocknen der Tränen. Willkommen in der dystopischen Welt von Elfriede Jelineks Theatertext „Sonne/Luft“, der am Grazer Schauspielhaus seine österreichische Erstaufführung erfuhr.