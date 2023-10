Visionär und Autor: Mutig in die Zukunft gehen

Wie wir das schaffen und was wir von diesen Menschen lernen können, beantwortet Bestseller-Autor Salcher in seinem am Montag erscheinenden Buch „Unsere neue beste Freundin, die Zukunft - Was die Jungen wissen und wir noch nicht.“ Durchdachte These: Es gibt bestimmte Fähigkeiten, die uns zukunftsfit und damit automatisch auch mit Zuversicht erfüllen können. Salcher hat dazu einige der begabtesten jungen Menschen in Österreich und Deutschland beobachtet und in Tiefeninterviews deren Denkweisen ergründet.