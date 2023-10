Durch die Burkhardklamm bis zur Aglsbodenalm

Retour zunächst am gleichen Weg, bei der Staumauer aber nicht in die Klamm sondern am Fahrweg weiter rechts (südlich) des Bachs hinunter. Am Ende der Klamm auf der gleichen Bachseite bleiben und über die Steiganlage ziemlich gerade Richtung „Maiern“. In der Folge leitet ein breiter Weg, ähnlich einer Römerstraße, im Wald zurück hinab zum Ausgangspunkt.