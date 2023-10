Umweltschützer kritisieren McDonald‘s-Kampagne

Die EU-Kommission hatte eine neue Verpackungsverordnung vorgeschlagen, die 2024 in Kraft treten könnte. Inhalte sind wieder befüllbare Becher in Fastfood-Restaurants, ein Verbot für Mini-Shampooflaschen in Hotels und fixe Pfandsysteme. Die Verordnung muss noch mit den Mitgliedsländern und dem Parlament abgestimmt werden.