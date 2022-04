EU-Plastiksteuer kostete Österreich 220 Mio. Euro

Jährlich 300.000 Tonnen Verpackungsmüll

In Österreich fallen jährlich rund 300.000 Tonnen an Plastikverpackungsmüll an, über 200.000 Tonnen davon werden nicht recycelt, rechnete die NGO vor. Offiziell wurde im Jahr 2019 30,8 Prozent des Mülls recycelt. Jedoch ist laut der Altstoff Recycling Austria (ARA) die Quote in der Praxis noch niedriger. Im EU-Vergleich liegt Österreich damit auf dem viertletzten Platz. Der EU-Durchschnitt liegt bei 41 Prozent.