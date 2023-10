„Habe als 18-jährige Domina Schauspielen gelernt“

„Vieles Rollenspiel“

„Vieles daran ist Rollenspiel, Kostümspiel.“ Jeder der etwa fünf Kunden am Tag habe etwas anderes gewollt - vom bösen Schulmädchen bis zur Nonne. Ich hatte all die Kostüme vorrätig“, so Fox laut dpa. „Und so habe ich damals das Spielen gelernt.“