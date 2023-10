Niederlande gegen Frankreich - ab 20.45 Uhr LIVE

Man wolle es Frankreich „sehr schwer machen“, meinte der Niederländer. Den Grund für die vielen Absagen wollte Koeman kennen: das dichte Programm. So sehe er viele Muskelverletzungen bei den Spielern, erklärte der Ex-Profi. „Aber es schaut so aus, als könne man den Kalender nicht verändern. Ich versuche das in jedem Jahr mit der UEFA zu diskutieren, aber es schaut aus, als wird es nur verrückter“, so Koeman. Seine Auswahl hat als Zweiter der Gruppe - sechs Zähler fehlen auf Frankreich - die punktegleichen Griechen im Nacken. Die Südeuropäer sind in Irland im Einsatz.