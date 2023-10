Familienclan angeklagt: Betagte Frauen bestohlen

Ein 80-jähriges Opfer schleppt sich mithilfe eines Rollators in den Zeugenstand. Ihr erging es ganz ähnlich: „Eine Frau ist gekommen und hat gefragt, ob sie hereinkommen kann und sich wärmen. Draußen sei es kalt.“ Die betagte Frau bot ihr Getränke und Essen an. Auch ihr fehlte danach Geld. „Ich hoffe, dass Sie sich wenigstens ein bisschen genieren für das, was Sie Leuten antun“, faucht ihre Enkelin den acht Angeklagten entgegen, bevor sie ihrer Oma wieder aus dem Verhandlungssaal hilft.