Wer nicht über Hilflosigkeit spricht, zerbricht

Was Hilflosigkeit oder gar Ohnmachtsgefühle anrichten können, weiß jeder aus eigener Erfahrung. In meiner Praxis bin ich damit ständig konfrontiert. Egal, ob Universitätsprofessor, Näherin, Bauarbeiter oder Forscherin, Hilflosigkeit kann jeden umhauen. Wenn in einer negativen Situation trotz maximaler Anstrengung nichts verbessert werden kann, ist ein Ohnmachts-Syndrom nicht mehr weit.