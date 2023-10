Gregoritsch: „Nirgendwo ist‘s schöner als bei uns“

Seit zehn Spielen (fast eineinhalb Jahre) erlebt Werner Gregoritsch mit seiner ÖFB-U21 die längste unbesiegte Phase seiner zwölfjährigen Laufbahn - im Testspiel Donnerstag gegen Norwegen (20.30 Uhr) in Hartberg will der längstdienende Profi-Coach Österreichs diese Serie ausbauen. Immerhin geht’s in seinem 107. Ländermatch vorm Richtungsspiel in Slowenien um ein Erfolgserlebnis für die EM-Qualifikation.