Mehr Prävention für weniger Gewalt an Frauen

Noch mehr Unterstützung im Kampf gegen Gewalt an Frauen erhielt der Verein Wendepunkt in Wiener Neustadt. Seit mehr als 30 Jahren engagiert man sich hier in Sachen Gewaltfreiheit und Selbstbestimmung für Frauen. Um den Fortbestand des Angebotes weiter zu gewährleisten, wurde in Sachen Finanzierung nachgebessert. So dürfen sich Elisabeth Cinatl, Leiterin des Vereins Wendepunkt, und ihr Team über eine Förderung der Stadt in der Höhe von 22.000 Euro freuen. „Wir arbeiten daran, die Lebensrealitäten von Frauen und Mädchen zu verbessern“, so Cinatl.