„90 Sekunden entscheiden über unser Leben“

„Das Alarmierungssystem, das in Israel installiert ist, funktioniert erstaunlich gut. Sobald der Alarm erklingt, bleibt den Menschen etwa 90 Sekunden, um in Sicherheit zu flüchten. In vielen Fällen bedeutet das, sich in verstärkten Treppenhäusern oder Bunkern zu verschanzen“, so Mattis. Eine knappe Zeitspanne entscheidet über Leben und Tod.