Michael Chiarello stirbt nach allergischem Schock

„Während wir diesen schweren Verlust verarbeiten, bewahren wir die Momente, die wir mit ihm genossen haben, in seiner Küche und in unseren Herzen“, hieß es in dem Statement weiter. „Sein Vermächtnis wird für immer weiterleben in der Liebe, die er in jedes Gericht gesteckt hat, und in der Leidenschaft, die er uns allen eingeflößt hat, die Aromen des Lebens zu genießen.“