„Derbyversager“: Abrechnung trotz Schützenfests

Donnerstag gegen Vienna

Barisic gab dem Team zwei Tage frei, Donnerstag testet Rapid in Klosterneuburg (17.30 Uhr) gegen die Vienna. Die Hoffnung ist groß, dass Guido Burgstaller im nächsten Liga-Spiel am 22. Oktober gegen Klagenfurt wieder mit von der Partie ist. Obwohl „Burgi“ fünf Liga-Matches verpasst hat, ist er mit drei Toren nach wie vor Rapids bester Schütze - seit Samstag nunmehr ex aequo mit Fally Mayulu und Seidl.