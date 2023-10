LIVE ab 17 Uhr: Austria Lustenau gegen SK Rapid

„Volle Power“ bei Rapid

„Das ist ein sehr wichtiges Spiel für uns. Wir wissen, in welcher Situation wir sind“, betonte Zoran Barisic, der Trainer des Tabellenachten. „Wir fahren hin mit der Einstellung, unbedingt gewinnen zu wollen.“ Die Derby-Enttäuschung müsse man abhaken. „Es ist wichtig, nicht den Glauben an sich zu verlieren und selbstbewusst zu bleiben“, erklärte Barisic. Am Willen werde es nicht scheitern, versprach der Wiener. „Ich erwarte uns mit Vollpower, mit einer super Energie. Wir wollen den Gegner zu Fehlern zwingen und uns sukzessive reintigern, was das Spielerische betrifft. Aber das müssen wir uns erst erarbeiten - ich gehe nicht davon aus, dass wir sofort spielerisch dominieren werden.“ Rapids bisherige Saisonausbeute von elf Punkten ist für Barisic nicht zufriedenstellend. „Aber grundsätzlich haben wir gewusst, dass es ein hartes Jahr ist, dass wir einen Umbruch haben und dass wir viele neue Spieler haben“, betonte der Coach.