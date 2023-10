Heimlich Lehre absolviert: Schneider ist Köchin

„Es war super anstrengend, aber ich bin überglücklich“, erzählt uns Schneider mit Freudentränen in den. Augen. Ein emotionaler Moment, schließlich hat sie das alles zusätzlich zu all ihren anderen Verpflichtungen getan. „In meiner Sendung kochen Köche von Weltrang, deshalb wollte ich diesen Beruf in vollem Umfang verstehen lernen.“ Das tat sie dann in ihrem Lehrbetrieb, bei Drei-Hauben-Koch Christian Göttfried in Linz.