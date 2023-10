St. Pölten: Statt Mut und Stolz nur noch Scherben

Sollte der GAK heute im Schlager Bregenz bezwingen, würde der Rückstand auf elf Punkte anwachsen. „Da stellt sich für mich die Frage, ob es überhaupt noch Sinn macht, in der Ländermatchpause neue Spieler zu holen“, ergänzte Schlaudraff, der am Trainerduo Helm/Pogatatz dennoch festhalten will. „Auf dem Gebiet wird sich nichts tun. Ich sehe, wie die beiden täglich arbeiten. Die Spieler sind’s, die ihr Niveau nicht erreichen.“