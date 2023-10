Schwerer Betrug? Viel gewonnen, mehr zerronnen

„Das ist unser Geld“

Also verteilten sie den Rest ihrer 41 Sparbücher inklusive Losungswörter an fünf Frauen aus dem Bekanntenkreis, die weitere 347.000 Euro von der ESA lukrierten und das Geld großteils an die Familie weitergaben. Laut Anklage soll dies schwerer Betrug gewesen sein. „Wir haben unser Leben lang hart dafür gearbeitet. Das ist unser Geld“, sagte die Pensionistin am Landesgericht Eisenstadt.