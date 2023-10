Auch ohne Chinesen voll, Gäste sparen beim Hotel

Städtetourismus im Wandel: Urlauber bleiben länger

Der Städtetourismus hat sich stark gewandelt. Im Gespräch mit der „Krone“ sprach Plattner im Frühling von neuen Trends, die in Innsbruck und seinen Feriendörfern wachsen. Jetzt liegen Beweise in Form von Zahlen vor. Demnach liegt die heurige Sommersaison gegenüber dem Jahr vor Corona bei den Nächtigungen mit drei Prozent im Plus.