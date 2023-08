Viele Sommergäste, aber sparen bei der Unterkunft

Ferienwohnungen, Campingplätze und einfache Häuser gefragt

Die meisten Tirol-Urlauber kommen aus Deutschland (1,6 Mio.) – das war immer schon so. Was neu ist: gebucht werden wieder vermehrt einfachere Unterkünfte. Ein- und Zwei-Stern-Hotels vermelden ein Plus von acht Prozent. Besonders zugelegt haben einmal mehr Ferienwohnungen. Gewerbliche Betriebe liegen im heurigen Sommer mit mehr als 16 Prozent im Plus. Stark nachgefragt sind auch Camping-Plätze. Dort wurden heuer bereits um 10 Prozent mehr Nächtigungen gezählt. Vier- und Fünf-Stern-Hotels verzeichnen hingegen einen leichten Rückgang von knapp zwei Prozent.