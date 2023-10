Slowakei-Wahl: Sorgen in der Nachbarschaft

Die Reaktionen zu dem Wahlsieg Robert Ficos waren in der EU tendenziell verhalten (siehe Video oben). Auch in Wien und Prag blickt man skeptisch auf die Nachbarschaft. Der Nationalist und Orbán-Freund Fico hat die Parlamentswahlen gewonnen und nun zwei Wochen Zeit, eine Regierung zu bilden. Gelingt das, befürchtet man in Tschechien eine Neuausrichtung der Außenpolitik. Das betrifft auch das Slavkov-3-Format, ein zentrales außenpolitisches Kooperationsformat zwischen Tschechien, Österreich und der Slowakei.