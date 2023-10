Anja Kampe: „Die Rolle passt wie ein Handschuh“

Als Wagners Isolde wurde Anja Kampe an der Staatsoper soeben stürmisch akklamiert. Kommenden April singt sie hier auch die Ortrud in „Lohengrin“. 2024/25 warten Auftritte als Brünnhilde im „Ring des Nibelungen“ und Kundry in „Pasifal“. In den vergangenen Wochen probte sie in Wien aber auch „Il tabarro“ („Der Mantel“) in Puccinis Dreiteiler „Trittico“, zu dem außerdem noch „Suor Angelica“ und „Gianni Schicchi“ zählen. Die Premiere in der Inszenierung der Berlinerin Tatjana Gürbaca ist heute. Philippe Jordan dirigiert.